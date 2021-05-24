Ревнивый житель Башкирии едва не убил скалкой свою сожительницу

40-летняя жительница Сибая (Башкирия) получила многочисленные переломы в результате семейного конфликта. В совершении нападения подозревается её сожитель. Мужчин был уже ранее судим. В настоящее время он находится в отделении полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкирия.

По предварительной версии, сожители возвращались из гостей. По дороге домой подозреваемый устроил конфликт, причина которого — ревность к другому мужчине. Он стал избивать сожительницу. Побои продолжались и дома, но уже скалкой. Как только мужчина уснул, женщина ушла к матери и вызвала врачей.

У пострадавшей диагностировали переломы плеча и нескольких рёбер. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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