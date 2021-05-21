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"Вот это мы приехали": из-за ЧП в порту Сахалина в море попал мазут

Происшествия

ЧП случилось в порту Бошняково (Сахалин): неудачный манёвр судна-буксира привёл к повреждению корпуса балкера, из которого в море полился мазут. Ситуацию уже взяли на контроль сахалинские власти.

"Вот это мы приехали": из-за ЧП в порту Сахалина в море попал мазут

Известно, что балкер (указанный китайский топливный танкер "Хэйгшенг Хармони") стоял на рейде в порту, и при проведении совершенно обычных маневровых операций буксир "углом" врезался в его корпус. На китайском судне пострадал так называемый топливный танк, из которого и вытекли мазут и ГСМ.

По данным ИА "Сахалин-Курилы", течь уже устранили. Оперативно были развёрнуты специальные ограждения, а также высыпан сорбент, который поможет очистить воду.

Инцидент успели заснять на видео моряки злосчастного буксира:

"Вот это мы приехали… Углом прям врезались… Масло повсюду! Просто фонтан масла … [течёт]", — эмоционально описывают они происходящее.

Власти отреагировали оперативно: вызван ещё один буксир ("Прибой"), ситуацией займётся лично министр экологии Сахалинской области Александр Матненко. Он уже сообщил ИА "Сахалин-Курилы", что запланирован трехэтапный процесс ликвидации последствий инцидента. По предварительным данным, объём разлива — менее тонны.

"Сперва — локализовать и устранить загрязнения, далее — оценка ущерба. И [будут использоваться] предусмотренные законодательством меры", — сообщил он.

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Мазут разлился в море после столкновения китайского и российского судов у берегов Сахалина
Автор: Константин Шапров
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