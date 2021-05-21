В Пермском крае на учительницу напал лицеист

Новый инцидент, связанный с агрессией школьника, произошёл в Пермском крае. По уточнённым данным, на одну из учительниц лицея №1, расположенного в Березниках, напал ученик, используя при этом предмет, похожий на нож.

"Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь", — указали для ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно также, что на месте уже начала работу следственно-оперативная группа, в её составе — сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних). Учительница ранена в шею, специально для её переправки в Пермь был задействован вертолёт, сообщает РИА "Новости".

"Её привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Её состояние оценивается как средней степени тяжести", — обозначили для ТАСС ситуацию в пресс-службе краевой больницы имени Вагнера.

Более детальные обстоятельства происшествия уточняются.