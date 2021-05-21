Китаец 17 лет держал в клетке психически больного сына

Мужчина, страдающий психическим заболеванием, провел 17 лет в клетке, потому что его семья не могла позволить себе медицинское лечение, а состояние становилось все более тяжелым.

Об этом сегодня сообщают китайские СМИ.

Первые симптомы психического расстройства у Сиань го, проживающего в городе Хоххот (Внутренняя Монголия), появились, когда ему было 20 лет. Лечение в клинике оказалось настолько дорогим, что сбережений семьи хватило всего на полгода.

Сиань вернулся домой и вскоре поджег дом, избил нескольких человек и пытался кухонным ножом зарезать одного из своих родственников. И тогда отец принял единственное — как ему показалось — возможное решение: держать больного парня в клетке.

"Я думал, что, если этого не сделать, это, вероятно, причинит вред другим и будет иметь проблемы с законом", — говорит сейчас мужчина.

Сейчас, когда о "заключённом" узнали СМИ, с помощью городских властей уже 37-летний Сиань го доставлен в региональную больницу. Хотя его диагноз не был раскрыт, волонтеры начали сбор средств на содержание больного в клинике.