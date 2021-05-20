Участница голой фотосессии на балконе отеля в Дубае Наталья Чуприна обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании и избиении. Женщина решила рассказать о случившемся в эфире "ДнипроTV".
По словам Чуприной, изнасилование произошло после возвращения из Дубая в её родной город Днепр. Женщина отправилась в гости к мужчине, который был ей знаком через общих приятелей. Наталья общалась с мужчиной, но после того, как в разговоре была упомянута скандальная фотосессия, мужчина начал ей грубить.
"Я решила, что мне нужно ехать домой, потому что я не хочу чтоб в такой грубой форме со мной общались. После этого меня избили, изнасиловали", — заявила Наталья.
Женщина уточнила, что у мужчины есть жена и дети. По словам Чуприной, он мучил её на протяжении четырёх часов. Наталье удалось убежать, она отправилась в Киев, где и написала заявление в полицию.
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