В Петербурге полиция задержала 17-летнего подростка, который пришёл в школу, надев амуницию для страйкбола. В вещах у него нашли пистолет.
Оружие оказалось также для страйкбола. Тем не менее, охрана вызвала полицию. С подростком проводят беседу, в полицию вызваны его родители, а дома у парня проведут обыск.
Никита при первом опросе полиции заявил, что в таком виде пытался зайти в учебное заведение, чтобы участвовать в театрализованной постановке. Парень не придал значения своему виду и вёл себя как обычно.
В школе говорят, что подросток никогда не отличался вызывающим поведением и вёл себя обычно для 17-летнего парня.
11 мая в школе №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял детей и учителей, погибли девять человек, 23 пострадали. Стрелок сдался полиции и теперь ждёт приговора суда в СИЗО.
После трагедии в России участились случаи эвакуации школ из-за ложных сообщений о минировании или возможной стрельбе.
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