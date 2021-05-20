В Петербурге задержан подросток, пришедший в школу с пистолетом

В Петербурге полиция задержала 17-летнего подростка, который пришёл в школу, надев амуницию для страйкбола. В вещах у него нашли пистолет.

Оружие оказалось также для страйкбола. Тем не менее, охрана вызвала полицию. С подростком проводят беседу, в полицию вызваны его родители, а дома у парня проведут обыск.

Никита при первом опросе полиции заявил, что в таком виде пытался зайти в учебное заведение, чтобы участвовать в театрализованной постановке. Парень не придал значения своему виду и вёл себя как обычно.

В школе говорят, что подросток никогда не отличался вызывающим поведением и вёл себя обычно для 17-летнего парня.

Трагедия в Казани

11 мая в школе №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял детей и учителей, погибли девять человек, 23 пострадали. Стрелок сдался полиции и теперь ждёт приговора суда в СИЗО.

После трагедии в России участились случаи эвакуации школ из-за ложных сообщений о минировании или возможной стрельбе.