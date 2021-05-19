В Казани около 12.30 эвакуировали школу №40 на улице Касимовых. Причиной стали угрозы 12-летнего ученика шестого класса Дамира.
Между парнями на уроке возник конфликт, один из одноклассников оскорбил Дамира. На это подросток ответил, что "убьёт так же, как Ильназ". Администрация школы решила провести эвакуацию, на месте работают кинологи.
Как стало известно СМИ, Дамир состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Мальчик является сиротой и воспитывается сестрой-опекуном. Родители Дамира погибли в ДТП.
В школе Дамир считается "трудным подростком". Ранее он приносил на уроки электрошокер.
Сейчас с 12-летним ребёнком работают психологи. У Дамира изъяли телефон для проверки, дома проведут обыск.
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