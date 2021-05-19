В Китае без видимых причин едва не рухнул небоскрёб

Обитателям небоскреба в китайском южном городе Шэньчжэнь пришлось спешно покидать здание после того, как оно вдруг начало трястись.

Официальные лица говорят, что никакого землетрясения в городе обнаружено не было.

300-метровый небоскрёб SEG Plaza является одним из самых высоких зданий в Шэньчжэне. Очень похоже, говорят эксперты, что оно пострадало от "необъяснимых структурных проблем".

В башне находится большой рынок электроники, а также многочисленные офисы.

Несколько видеороликов, размещенных в социальных сетях, показывают, как части конструкции раскачиваются взад-вперед. Один клип, якобы снятый внутри здания, показывает, как трясется внутренняя часть комнаты.

На улицах внизу шаткое покачивание небоскреба вызвало паническое бегство людей.

Согласно сообщениям, здание было эвакуировано и опечатано после того, как все находящиеся внутри были выпровожены.

Представители управления по чрезвычайным ситуациям заявили, что в городе на тот момент не было зарегистрировано ни одного землетрясения и что соответствующие правительственные учреждения выясняют, что вызвало колебание небоскреба.

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