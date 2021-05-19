Танцовщик Мариинского театра в коме: неудачно упал с электроскутера

Солист балетной труппы Мариинского театра Санкт-Петербурга Давид Залеев впал в кому после того, как упал с электроскутера на тротуар.

Как сообщила пресс-служба театра, сейчас он находится в критическом состоянии из-за полученной в результате падения черепно-мозговой травмы. Ему провели трепанацию черепа после кровоизлияния в мозг.

Залеев танцует в Мариинском театре с 2013 года и неоднократно получал награды за сольные выступления.

Видео инцидента попало в Интернет. На нем видно, как Залеев пытается пробиться через группу пешеходов. Он, кажется, подрезает одного из мужчин на тротуаре, но сам падает и разбивает голову.

Как сообщает газета "Комсомольская правда Санкт-Петербурга" со ссылкой на анонимный источник, танцор, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

“Мужчина был найден в тяжелом состоянии с острым алкогольным отравлением, - сказал источник КП. - Допросить его было невозможно – у него была закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.”

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