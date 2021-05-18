У корпуса МФЮА на Волгоградском проспекте в Москве автомобиль въехал в толпу студентов. В результате наезда были сбиты шесть человек. Четырёх девушек госпитализировали в больницу, у двух парней незначительные повреждения.
Полиция задержала 17-летнего студента первого курса МФЮА Эльмара Аливева. Парень сел за руль ВАЗ без прав и не справился с управлением. Возможно, он хотел показать навыки "дрифта", сообщает Life Shot.
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