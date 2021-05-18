"Казанского стрелка" признали склонным к суициду

"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев содержится в одиночной камере СИЗО под круглосуточным видеонаблюдением в ожидании психолого-психиатрической экспертизы.

Галявиев, убивший девять человек в казанской гимназии № 175, поставлен на учёт как "склонный к суициду". Это может быть связано с тем, что перед расстрелом людей он объявил о намерении свести счёты с жизнью в своём Telegram-канале.

"Ильназа Галявиева поставили на учёт как склонного к суициду, психиатры проводят работу. За ним в данном направлении усилен контроль, он под круглосуточным видеонаблюдением минимум двух человек", — сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

В ближайшее время Галявиева доставят в московский институт имени Сербского. Там будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ещё в 2016 году, учась в той самой гимназии № 175, Ильназ Галявиев опубликовал в общем ученическом чате рецепт коктейля Молотова и предложил взорвать учительницу, давшую ученикам сложное задание. Тогда эту его идею не восприняли всерьёз.

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