Суд в Новокузнецке приступил к рассмотрению дела 45-летней женщины, убившей своего сожителя в октябре 2020 года. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По сообщению СК по Кемеровской области, пара выпивала дома и начала сильно ругаться. Мужчина лёг на кровать лицом вниз, а женщина в это время села ему на шею и зажала голову ногами.
Спустя некоторое время мужчина перестал дышать. Женщина испугалась и начала кричать. В квартиру спустилась соседка сверху, которая и вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины.
"Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом", — говорится в сообщении СК.
Следователи отмечают, что женщина весит более 100 кг. Свою вину она признала частично, утверждая, что хотела успокоить своего сожителя, но не убивать.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.