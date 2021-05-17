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Суд вынесет приговор женщине, которая убила любовника, сев ему на шею

Происшествия

Суд в Новокузнецке приступил к рассмотрению дела 45-летней женщины, убившей своего сожителя в октябре 2020 года. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Суд вынесет приговор женщине, которая убила любовника, сев ему на шею

По сообщению СК по Кемеровской области, пара выпивала дома и начала сильно ругаться. Мужчина лёг на кровать лицом вниз, а женщина в это время села ему на шею и зажала голову ногами.

Спустя некоторое время мужчина перестал дышать. Женщина испугалась и начала кричать. В квартиру спустилась соседка сверху, которая и вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины.

"Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом", — говорится в сообщении СК.

Следователи отмечают, что женщина весит более 100 кг. Свою вину она признала частично, утверждая, что хотела успокоить своего сожителя, но не убивать.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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