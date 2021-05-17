В Южно-Сахалинске неизвестные напали на парней, одетых девушками

Юный блогер и его приятель, по мнению нападавших, выглядели недостаточно мужественно. Спасать свой внешний вид им пришлось с помощью перцовых баллончиков.

Жители Южно-Сахалинска Кирилл и Влад выглядят как девушки постоянно. В баре, где молодые люди часто отдыхали, об этом было известно, и проблем не возникало никогда. Однако в ночь на воскресенье их женственный внешний вид не понравился неизвестным, когда приятели ожидали около бара такси, чтобы уехать домой. Словесные оскорбления быстро переросли в драку между двумя компаниями.

"В мою сторону поступил удар от одного из людей из той компании, после чего мои друзья спохватились и начали защищаться перцовыми баллонами. В тот момент мужчина, который был вначале, азиатской внешности, с разбега толкнул моего друга", — рассказал Кирилл в беседе с ИА "Сахалин-Курилы".

После драки молодые люди написали заявление в полицию. По словам блогера, сейчас у них всё хорошо.

"Мы не пострадали, в отличие от тех людей. Далее нам удалось уехать домой, а им даже не дали зайти обратно, промыть лицо. Не стоит недооценивать "двух трансов и их подружку", — сообщил он в своём аккаунте.