Состояние пострадавших при стрельбе в казанской школе №175 оценивается как стабильное. В Детской республиканской больнице Татарстана находятся 15 детей.
"Состояние всех детей стабильное, без отрицательной динамики", — приводит заявление минздрава Татарстана "РИА Новости".
Всего в результате нападения пострадали 24 человека. Восемь пациентов отправили на лечение в московские больницы. Один пострадавший ребёнок был выписан под наблюдение врачей.
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев зашёл в свою бывшую школу, привёл в действие одно СВУ и расстрелял "8-А" класс. В результате погибли девять человек — два учителя и семеро детей.
После нападения Галявиев сдался полиции. Суд отправил стрелка под арест на два месяца. Мужчине грозит пожизненный срок.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
14 мая правительство Украины приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, и на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.