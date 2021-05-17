В Казани рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе

Состояние пострадавших при стрельбе в казанской школе №175 оценивается как стабильное. В Детской республиканской больнице Татарстана находятся 15 детей.

"Состояние всех детей стабильное, без отрицательной динамики", — приводит заявление минздрава Татарстана "РИА Новости".

Всего в результате нападения пострадали 24 человека. Восемь пациентов отправили на лечение в московские больницы. Один пострадавший ребёнок был выписан под наблюдение врачей.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев зашёл в свою бывшую школу, привёл в действие одно СВУ и расстрелял "8-А" класс. В результате погибли девять человек — два учителя и семеро детей.

После нападения Галявиев сдался полиции. Суд отправил стрелка под арест на два месяца. Мужчине грозит пожизненный срок.