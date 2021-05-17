Отец Виктора Цоя заявил об угоне его автомобиля

Отец рок-музыканта Виктора Цоя, 83-летний Роберт Максимович Цой, обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля.

Роберт Цой не смог обнаружить свой синий "Фольксваген", припаркованный ранее на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Он решил, что автомобиль угнали, и обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

"Неизвестный злоумышленник угнал автомобиль "Фольксваген" синего цвета у 83-летнего Роберта Цоя в Калининском районе. Ущерб составил 245 тысяч рублей", — сообщил агентству РИА "Новости" источник в силовых структурах.

В ходе проведённой правоохранителями проверки машину обнаружили там же, на Гражданском проспекте. Полицейские пришли к выводу, что на самом деле угона не было.

"Автомобиль найден недалеко от места парковки. По предварительной версии, заявивший в полицию об угоне Роберт Максимович мог забыть, где припарковал свой автомобиль", — считают в полиции.