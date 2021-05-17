В Израиле обрушилась трибуна синагоги

Трибуны рухнули в хасидской синагоге в израильском поселении Гиват – Зеев, расположенном к северо – западу от Иерусалима.

Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот.

Местные СМИ сообщают, что в момент обрушения в синагоге находилось около 600 человек.

В Израиле обрушилась трибуна синагоги

Маген Давид Адом, представитель чрезвычайной службы Израиля, сообщил, что порядка 54 человек получили ранения, а некоторые оказались в ловушке под обломками после обрушения. Из десятков раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии.

По словам комиссара пожарно-спасательных служб бригадного генерала А. Деди Симчи, на месте происшествия есть погибшие. Сколько – не уточняется.

По сообщениям СМИ, погибших меньшей мере двое.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на место происшествия были направлены солдаты командования тыла и медицинский персонал.

Позже издание Times of Israel сообщило, что медицинская помощь понадобилась 160 верующим. Десять пострадавших находятся в серьезном или в критическом состоянии.

По информации главного раввина России Берла Лазара, российских паломников в Гиват-​Зееве не было.

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