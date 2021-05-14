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Вахтёрша рассказала, как спасала детей от стрелка в казанской школе

Происшествия

Тазкира Ахмадуллина, вахтёрша школы №175 в Казани, рассказала, как действовала во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева. Женщина вовремя нажала тревожную кнопку и предупредила всех о стрельбе, что спасло жизни многим учащимся.

Вахтёрша рассказала, как спасала детей от стрелка в казанской школе

Нападение произошло утром 11 мая. Галявиев, который заявил, что "почувствовал себя богом", взорвал самодельное взрывное устройство и расстрелял 8-А класс. Погибли девять человек, 23 пострадали и находятся в больницах.

Галявиев на допросе признался, что "хотел убить всех". Ему помешало то, что почти все двери в классы были закрыты.

"Вовремя все успели закрыться, не выходить. Учителя молодцы, спасали, держали их, как могли. Им все большое спасибо, они молодцы.

Если б я минуту там стояла, он меня бы застрелил. Вот как он начал… Мулланур начал падать. Сразу нажала (кнопку — прим. ред.). Вот так помню. Секунды были, скорее всего. Минутами там некогда было думать. Надо было дело делать, помочь детям.

Как я его увидела сразу: в чёрной маске, в чёрном одеянии, чёрный рюкзак, чёрный автомат. У меня сразу в мыслях — террористы. Потому что был месячник террористов. Нас предупреждали — быть бдительными. У меня только одно было в голове: как детей спасать, как предупредить всех.

И когда он выстрелил в Мулланура, я сразу нажала на тревожную кнопку. Как нажала, посмотрела, он заходит — автомат в сторону нас, в сторону вахты. Я хотела всем крикнуть "Стреляют, убивают". Чтобы все слышали, закрыли двери и не выходили.

Я поняла, что он может идти за мной, стрелять в меня. Рядом была лестница, я туда побежала, кричала "Стреляют, убивают". Зашла на второй этаж, там видела учителей и детей, говорю: "Стреляют, убивают, закройте дверь". И я забежала в спотрзал. Думала, там тоже дети есть. Но слава Богу, там детей не было, они были на улице", — рассказала Ахмадуллина в интервью Mash.

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Автор: Артём Пермяков
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