В Калининграде трёхлетнюю девочку придавило металлической дверью

13 мая в магазине мебели в Калининграде произошло трагическое происшествие — металлической дверью придавило трёхлетнюю девочку. Следственное управление СК России по Калининградской области проводит доследственную проверку.

"Женщина с ребёнком пришла в мебельный магазин, который готовился к переезду в другое торговое помещение, в связи с чем, металлические входные двери, реализуемые в магазине, были сняты с креплений и приставлены к стене. В какой-то момент одна из дверей упала на стоявшую рядом трёхлетнюю девочку", — сообщили в СК "Правде.Ру".

Сейчас за жизнь девочки борются врачи — ребёнок получил множественные переломы и сразу был доставлен в больницу.

На место происшествия сразу выехал прокурор. Будет проверено соблюдение законодательства по безопасности при оказании торговых услуг.