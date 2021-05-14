13 мая в магазине мебели в Калининграде произошло трагическое происшествие — металлической дверью придавило трёхлетнюю девочку. Следственное управление СК России по Калининградской области проводит доследственную проверку.
"Женщина с ребёнком пришла в мебельный магазин, который готовился к переезду в другое торговое помещение, в связи с чем, металлические входные двери, реализуемые в магазине, были сняты с креплений и приставлены к стене. В какой-то момент одна из дверей упала на стоявшую рядом трёхлетнюю девочку", — сообщили в СК "Правде.Ру".
Сейчас за жизнь девочки борются врачи — ребёнок получил множественные переломы и сразу был доставлен в больницу.
На место происшествия сразу выехал прокурор. Будет проверено соблюдение законодательства по безопасности при оказании торговых услуг.
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