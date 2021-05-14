Новая "суэцкая пробка" может повториться в США

На реке Миссисипи в США произошёл транспортный коллапс, который может стать следующей "суэцкой пробкой": уже застряли 700 барж.

Причиной затора стала трещина в конструкции моста и его экстренно закрыли на аварийный ремонт, пишет "Прайм".

Что будут делать с кораблями, которые находятся здесь, пока неизвестно. Между тем, это самый крупный водный путь в США, по которому экспортируют сельхозпродукцию.

Вынужденная блокировка пути, по оценкам экономистов, грозит убытками в миллионы долларов, поскольку ситуация произошла во время максимальной загруженности маршрута.

Пока даже Министерство транспорта США не может сказать, когда возобновится движение. При этом ведомство допускает закрытие моста на несколько месяцев.

"Пробка" в Суэцком канале образовалась после того, как прямо посередине сел на мель контейнеровоз Ever Given. Потери мировой экономики от "пробки" исчисляются сотнями миллиардов долларов.

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