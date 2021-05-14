Почему в казанских школах нет охраны

После трагедии в казанской школе №175 возник вопрос обеспечения учебных заведений охраной. Звучат призывы обязать охранять школы Росгвардию или выделять бюджетные деньги, чтобы нанимать сотрудников ЧОП.

В настоящее время во многих регионах охраной школы занимаются самостоятельно. В лучшем случае школы собирают деньги с родителей и нанимают ЧОП. В основном на входе в школу сидят вахтёры, у которых в наличии только экраны системы видеонаблюдения, рамки и тревожные кнопки.

В управлении образования Татарстана отметили, что по нормативам в школах из бюджета оплачиваются только услуги ночного сторожа.

"Норматив включает в себя минимальные расходы по содержанию имущества, в том числе на заработную плату обслуживающего персонала, оплату коммунальных услуг, услуг дератизации, связи, содержания бассейна, транспортные расходы по подвозу учащихся, уплату налогов. В смете учитываются расходы на оплату труда сторожей только в ночное время — с 20.00 до 8.00", — приводят "Известия" заявление управления.

По словам директора 175-й школы Амины Валеевой, охрана в гимназии работала до марта 2020 года. После того, как детей перевели на дистанционное обучение, от неё решили отказаться и посадили за пульт вахтёршу.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев вошёл в свою бывшую школу. Стрельбу он начал на крыльце гимназии, затем на входе привёл в действие СВУ. Вахтёрша нажала на тревожную кнопку.

Галявиев поднялся на третий этаж школы, убил двух учителей и расстрелял 8"А" класс. Через восемь минут он вышел из здания с поднятыми руками.

В результате нападения погибли девять человек, 23 находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести.

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