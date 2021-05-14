Bloomberg узнал сколько компания Colonial Pipeline заплатила хакерам

Американская компания Colonial Pipeline, которая подверглась кибератаке 7 мая, была вынуждена заплатить хакерам "кругленькую" сумму в криптовалюте.

По данным агентства Bloomberg, компания заплатила им почти $5 млн в виртуальной валюте. Деньги были перечислены в течение нескольких часов после совершения атаки. Между тем, ранее СМИ утверждали, что Colonial Pipeline не собирается платить хакерам, которые заблокировали её системы. ФБР также не рекомендовал платить киберпреступникам, напоминали в Белом доме.

Как утверждают источники агентства, после получения выкупа хакеры предоставили компании "инструменты для восстановления компьютерной системы". Впрочем, этих инструментов оказалось недостаточно, компании пришлось воспользоваться собственными возможностями для возобновления работы. Как сказала ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, перезапуск нефтепровода в ночь на 13 мая прошёл успешно. Как ожидается, работа будет полностью нормализована к концу выходных.

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