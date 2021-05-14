Трагедия разыгралась в одном из цветочных магазинов Екатеринбурга.
Молодому мужчине неожиданно стало плохо. Он начал задыхаться. Баллончик с лекарством приступ не снял.
Продавец вызвала Скорую. Пока ждали медиков, помощь пытались оказывать и персонал магазина и покупатели.
По словам очевидцев, ехала карета более 40 минут. Но и прибыв на место вызова, бригада не поспешила к больному: сначала реанимобиль аккуратно парковался, затем фельдшер - это зафиксировано на видео, разлетевшемся по соцсетям - спокойно и неторопливо пошла к магазину.
Только помощь оказывать было уже некому - 31-летний Андрей погиб, задохнувшись.
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