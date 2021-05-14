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Мальчик из Казани после операции подключен к ИВЛ

Происшествия

Директор Российской детской клинической больницы, профессор Елена Петряйкина рассказала о состоянии двух детей, которые были доставлены из Казани после стрельбы в школе №175. Мальчика и девочку привезли 12 мая, через день после трагедии в столице Татарстана.

Мальчик из Казани после операции подключен к ИВЛ

По словам Петряйкиной, мальчику сделали операцию 13 мая. Сосудистые хирурги извлекли дробь в области шеи и позвоночника.

"Была уникальная операция, которую делали сосудистые хирурги. Это удаление инородных тел — дробь в области шеи, позвоночника", — заявила Петряйкина в интервью журналистам.

Жизни ребёнка ничего не угрожает, но он находится под аппаратом ИВЛ в реанимации. Врачи оценивают состояние как тяжёлое.

Девочку сейчас готовят к операции. Петряйкина сообщила, что у неё проникновение дроби было не в столь опасных местах, поэтому ребёнка удалось подготовить к операции лучше.

"У неё множественные инородные тела, но они были не в столь критических местах, что позволило нам её лучше подготовить", — заявила Петряйкина.

Всего из Казани в Москву бортом МЧС были доставлены восемь пострадавших в результате стрельбы — пятеро детей и трое взрослых. Они располагаются в шести столичных больницах.

Трагедия в Казани

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев атаковал свою бывшую школу №175 в Казани. Он использовал самодельные взрывные устройства и помповое ружьё.

  • В результате теракта погибли девять человек — семь детей и два учителя. Пострадали от стрельбы и взрывов 23 человека.
  • Галявиев был задержан полицией и пытался совершить суицид. На допросе он заявил, что "почувствовал себя богом" и решил убить всех в ближайшей школе.
  • Стрелок был отправлен под арест на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

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Стрельба в Казани: новые подробности
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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