Касперская подозревает хакеров ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline

Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключает, что к атаке на американскую компанию Colonial Pipeline может быть причастно специальное подразделение ЦРУ.

Она напомнила, что это спецподразделение упоминалось в расследовании WikiLeaks 2017 года под названием UMBRAGE, сообщает РИА "Новости". Там же перечислены страны, под чьи хакерские группы подразделение маскируется. Среди них Россия, Северная Корея, Китай и Иран.

"Поэтому нельзя сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны", — сказала Касперская.

Ранее Colonial Pipeline подверглась атаке хакеров-вымогателей, из-за чего пришлось отключить некоторые поставки топлива. Это уже привело к росту оптовых цен на бензин в США и "пустым" автозаправкам.

Американские СМИ связали атаку с российскими хакерами, но Белый дом не подтвердил эту версию. Расследование продолжается.

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