Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-директор Национальной разведки США: Сьюзан Райс - теневой президент
Криштиану Роналду решил вернуться в "Спортинг"
Депутат ГД придумал ещё одно пособие для пенсионеров
Израиль отказался от предложения Египта ввести гуманитарное перемирие
Ермак объяснил иностранным послам, как идут переговоры по Донбассу
Новый воин света: экс-солистка "Тату" идет в депутаты Госдумы бороться с властью
Токио и Вашингтон хотят "повысить" статус Пекина ради экологии и климата
Депутат предлагает выдавать пенсионерам деньги на маски и перчатки
Депутат Рады избит в прямом эфире ток-шоу

Касперская подозревает хакеров ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключает, что к атаке на американскую компанию Colonial Pipeline может быть причастно специальное подразделение ЦРУ.

Касперская подозревает хакеров ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline

Она напомнила, что это спецподразделение упоминалось в расследовании WikiLeaks 2017 года под названием UMBRAGE, сообщает РИА "Новости". Там же перечислены страны, под чьи хакерские группы подразделение маскируется. Среди них Россия, Северная Корея, Китай и Иран.

"Поэтому нельзя сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны", — сказала Касперская.

Ранее Colonial Pipeline подверглась атаке хакеров-вымогателей, из-за чего пришлось отключить некоторые поставки топлива. Это уже привело к росту оптовых цен на бензин в США и "пустым" автозаправкам.

Американские СМИ связали атаку с российскими хакерами, но Белый дом не подтвердил эту версию. Расследование продолжается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Байден заявил о непричастности властей России к атаке на Colonial Pipeline
Автор: Анастасия Гостищева, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
ЦБ частично одобрил плавающие ставки по кредитам
Что такое витилиго?
Жертвы несогласованности: почему шериф из Техаса недоволен властями
Экс-директор Национальной разведки США: Сьюзан Райс - теневой президент
Касперская подозревает хакеров ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline
Криштиану Роналду решил вернуться в "Спортинг"
Бывший вице-губернатор Мордовии задержан за взятку
Депутат ГД придумал ещё одно пособие для пенсионеров
Израиль отказался от предложения Египта ввести гуманитарное перемирие
Ермак объяснил иностранным послам, как идут переговоры по Донбассу
Популярное
Производство
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина

Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".

Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
Депутат Рады избит в прямом эфире ток-шоу
Новости Украины
Депутат Рады избит в прямом эфире ток-шоу
США и Канада. Новости и аналитика
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Соломон Соловьев Знак зодиака 14 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер Любовь Степушова Опасные письма: генералы США и Франции связаны интернационалом Любовь Степушова
Экспертное мнение
Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу
Общество
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Общество
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников