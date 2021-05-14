Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор Мордовии и сын экс-губернатора Самарской области, задержан в Шереметьеве. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, Меркушкина-младшего задержали при попытке покинуть Россию самолётом "Москва — Минск", сообщает ТАСС. Он подозревается в даче взятки в размере 7 млн рублей начальнику отделения Центробанка Мордовии за отказ от проверки банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого он является.
Меркушкин-младший проходит по ещё одному уголовному делу, в основу которого легло хищение бюджетных средств при покупке комплекса "Мордовэкспоцентр" по цене, не соответствующей действительности. Размер ущерба оценивается в 217 млн рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям о даче и получении взятки.
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