Бывший вице-губернатор Мордовии задержан за взятку

Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор Мордовии и сын экс-губернатора Самарской области, задержан в Шереметьеве. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, Меркушкина-младшего задержали при попытке покинуть Россию самолётом "Москва — Минск", сообщает ТАСС. Он подозревается в даче взятки в размере 7 млн рублей начальнику отделения Центробанка Мордовии за отказ от проверки банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого он является.

Меркушкин-младший проходит по ещё одному уголовному делу, в основу которого легло хищение бюджетных средств при покупке комплекса "Мордовэкспоцентр" по цене, не соответствующей действительности. Размер ущерба оценивается в 217 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по статьям о даче и получении взятки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.