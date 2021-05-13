Стали известны результаты МРТ казанского стрелка Галявиева

Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву в августе 2020 года проводили обследование МРТ. Тогда врачи выявили у него ангиому правой лобной области, сообщает "РЕН ТВ".

Ангиома — доброкачественная опухоль, развивающаяся в сосудах. Кроме того, известно, что у Галявиева не обнаружили признаков смещения передней мозговой артерии.

У Галявиева оказался разомкнут Виллизиев круг (артериальный круг головного мозга). Ему было рекомендовано провести новое обследование МРТ.

11 мая Галявиев совершил нападение на школу №175 в Казани. Он подорвал самодельное взрывное устройство, после чего произвёл несколько выстрелов из ружья.

В результате стрельбы в школе погибли двое учителей и семеро восьмиклассников. 12 мая в Казани состоялись похороны погибших.

Галявиев на первом допросе заявил, что почувствовал себя "богом". Наркологическая экспертиза показала, что стрелок не употреблял наркотики или алкоголь. Суд отправил убийцу под арест на два месяца.