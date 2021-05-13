Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву в августе 2020 года проводили обследование МРТ. Тогда врачи выявили у него ангиому правой лобной области, сообщает "РЕН ТВ".
Ангиома — доброкачественная опухоль, развивающаяся в сосудах. Кроме того, известно, что у Галявиева не обнаружили признаков смещения передней мозговой артерии.
У Галявиева оказался разомкнут Виллизиев круг (артериальный круг головного мозга). Ему было рекомендовано провести новое обследование МРТ.
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