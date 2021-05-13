Большинство учеников казанской школы продолжат обучение дистанционно

Мэрия Казани решила начать обучение для учеников школы №175, которая пострадала от нападения 19-летнего Ильназа Галявиева, с понедельника, 17 мая. Остальные учебные заведения столицы Татарстана откроются в пятницу, 14 мая.

На совещании в мэрии стало известно, что по совету психологов выпускные 9 и 11 классы будут выведены в соседнюю школу №174. В школе №171 организуют дежурные классы для первоклашек.

Все остальные учащиеся школы №175 будут обучаться в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Трагедия в Казани

Утром 11 мая Галявиев зашёл в школу, которую закончил четыре года назад, привёл в действие взрывное устройство и расстрелял 8-А класс школы. В результате погибли двое учителей и семеро детей.

В больницах в состоянии различной степени тяжести находятся 23 человека, большинство из которых дети.

Галявиев был задержан и сейчас находится в СИЗО. Суд арестовал убийцу на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

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