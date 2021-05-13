Физик-ядерщик не исключил вероятность новой аварии на Чернобыльской АЭС

Эксперт высшей экспертной комиссии Общественного Совета "Росатом", физик-ядерщик Олег Муратов не исключил возможность новой аварии на Чернобыльской АЭС, но вероятность такого развития событий крайне низка.

Ранее сообщалось, что учёные обеспокоены ядерными реакциями под реактором Чернобыльской АЭС: установленные там датчики фиксируют рост числа нейтронов. На основе этих данных специалисты не исключили новой аварии.

Муратов согласился в тем, что угроза новой аварии существует, но её вероятность — сверхмизерная, сообщает Общественная служба новостей. К тому же, если что-то и произойдёт, то катастрофа будет гораздо меньшего размера, чем в 1986 году.

Ранее доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов заявил, что ядерные реакции на Чернобыльской АЭС и не прекращались, "они постоянно идут".

Муратов также допустил, что "такие реакции могли происходить в течении всего этого времени". Только чего-то особенного не может случиться из-за отсутствия внешних источников.

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