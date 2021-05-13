Мужчина, продавший оружие Галявиеву, назвал его "абсолютно адекватным"

Продавец магазина оружия в Йошкар-Оле, где купил ружьё Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе №175 Казани, охарактеризовал 19-летнего стрелка. По его словам, во время покупки парень вёл себя обычно и не вызвал никаких подозрений.

"Обычный человек. Ничего необычного в нём не было. Какое оружие? Полуавтоматическое гладкоствольное гражданское. Только такое продаётся по этой лицензии. Всё как положено — паспорт, лицензия. Абсолютно адекватный человек. Не день он тут ходил, 20 минут оформление документов — и всё. Документы нужны — только лицензия. Остальные он собирает в Росгвардии. Лицензия? Конечно, была", — заявил продавец.

11 мая Галявиев из ружья расстрелял "8-А" класс гимназии. Погибли семеро детей и двое учителей. Ещё 23 человека находятся в больницах.

Галявиев был задержан, 12 мая суд арестовал его на два месяца. 19-летнему стрелку грозит пожизненное заключение.

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