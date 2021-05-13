Директор школы №175 в Казани Амина Валеева сообщила, что отказалась от услуг ЧОП в марте 2020 года. Причиной расторжения договора о сотрудничестве стал перевод детей на дистанционное обучение.
Ранее сообщалось, что на входе в школу сидела только вахтёрша. Именно она нажала на тревожную кнопку после начала стрельбы.
19-летний Ильназ Галявиев во время допроса заявил, что за час до теракта заходил в школу, чтобы посмотреть расписание уроков. Вахтёрша попросила мужчину выйти, после чего он отправился домой и готовился к нападению.
Также директор рассказала, что Галявиев во время обучения в школе характеризовался как уравновешенный. Обучался юноша неплохо, никаких претензий к нему не было.
Результатом нападения на школу стала гибель девяти человек - двух учителей и семерых детей. Ещё 23 человека находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.
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Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.