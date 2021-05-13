Директор школы в Казани объяснила, почему не было охраны

Директор школы №175 в Казани Амина Валеева сообщила, что отказалась от услуг ЧОП в марте 2020 года. Причиной расторжения договора о сотрудничестве стал перевод детей на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что на входе в школу сидела только вахтёрша. Именно она нажала на тревожную кнопку после начала стрельбы.

19-летний Ильназ Галявиев во время допроса заявил, что за час до теракта заходил в школу, чтобы посмотреть расписание уроков. Вахтёрша попросила мужчину выйти, после чего он отправился домой и готовился к нападению.

Также директор рассказала, что Галявиев во время обучения в школе характеризовался как уравновешенный. Обучался юноша неплохо, никаких претензий к нему не было.

Результатом нападения на школу стала гибель девяти человек - двух учителей и семерых детей. Ещё 23 человека находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.

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