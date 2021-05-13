Экспертиза: казанский стрелок не употреблял наркотики и алкоголь

Наркологическая экспертиза Ильназа Галявиева, убившего девять человек в школе №175 в Казани, показала отсутствие следов наркотических веществ или алкоголя. Нападение на гимназию стрелок совершил трезвым, сообщает Baza.

Психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена Галявиеву позже. Этим займётся главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе. Он является директором центра имени Сербского в Москве.

Трагедия в Казани произошла утром 11 мая. Галявиев, вооружившись СВУ и помповым ружьём, вошёл в школу, которую закончил четыре года назад, и расстрелял "8-А" класс.

Стрелок был задержан полицией, которая предотвратила попытку его суицида. На допросе задержанный заявил, что терактом хотел показать, что "он бог, а все остальные его рабы".

Суд в Казани 12 мая избрал стрелку меру пресечения — Галявиев арестован на два месяца. 19-летнему парню грозит пожизненный срок.

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