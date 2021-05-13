Экстренные службы были вызваны в московскую школу №1515 из-за "бомбы-вонючки", которую принесли ученики шестого класса. Дети заказали игрушку на китайском сайте и хотели поиграть на перемене в "Гарри Поттера".
После того, как "бомбу" раздавили в одном из классов, у четырёх детей резко возникли головные боли. На место приехали семь бригад скорой помощи и полиция.
В школу вызвали родителей учеников. Две девочки были отправлены в больницу, двух других отправили домой.
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