Четверо детей пострадали от взрыва игрушки в московской школе

Экстренные службы были вызваны в московскую школу №1515 из-за "бомбы-вонючки", которую принесли ученики шестого класса. Дети заказали игрушку на китайском сайте и хотели поиграть на перемене в "Гарри Поттера".

После того, как "бомбу" раздавили в одном из классов, у четырёх детей резко возникли головные боли. На место приехали семь бригад скорой помощи и полиция.

В школу вызвали родителей учеников. Две девочки были отправлены в больницу, двух других отправили домой.