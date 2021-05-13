В Южно-Сахалинске 13 мая произошло нестандартное ДТП. На одной из дорог города лошадь протаранила внедорожник.
Для автомобилиста встреча с лошадью стала неожиданной - водитель еле успел затормозить перед животным. Удар был мощным, из-за чего у автомобиля оказалась разбита передняя часть.
Сама лошадь не пострадала и скрылась с места происшествия. Позже животное видели в другом районе города, сообщает "РЕН ТВ".
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