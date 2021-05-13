За решётку отправлен испанец, 9 тысяч раз позвонивший в службу спасения

49-летний гражданин Испании арестован за то, что регулярно в течение двух лет звонил в полицию и экстренные службы только затем, чтобы нецензурно обругать операторов горячих линий.

Как сообщили правоохранители, с 2019 года мужчина совершил почти девять тысяч таких звонков на линию 091 и в службу экстренной помощи 112.

Следователи отметили, что мужчина никогда не попадал в чрезвычайную ситуацию и, соответственно, помощь ему не была нужна.

"Операторы неоднократно говорили нецензурному абоненту, чтобы он перестал занимать экстренные линии, которые предназначены для людей, нуждающихся в срочной помощи. Но мужчина проигнорировал эти требования и теперь обвиняется в серьезном неповиновении. Преступление может повлечь за собой наказание от трех месяцев до года за решеткой", — цитируют местные СМИ заявление полиции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.