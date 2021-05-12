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Дуров рассказал о Telegram-канале стрелка из Казани

Происшествия

Основатели и владелец Telegram Павел Дуров подробно рассказал о появлении в соцсети канала Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил нападение на школу №175 в Казани.

Дуров рассказал о Telegram-канале стрелка из Казани

СМИ ранее распространили информацию о том, что в подписчиках у стрелка было как минимум четыре человека, которые могли знать о планах Галявиева. Дуров опроверг эту информацию и заявил, что сообщение с угрозами появилось за 20 минут до теракта.

Он уточнил, что Галявиев сделал канал публичным за 15 минут до того, как зашёл в школу, а в момент начала стрельбы в канале присутствовал только сам преступник. Владелец Telegram предположил, что стрелок хотел оставить его как предсмертную записку.

Подписчики в канале, а также жалобы появились уже после произошедшего.

"Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию", — написал Дуров.

Основатель Telegram заявил, что преступник не сделал никаких конкретных заявлений, поэтому полиция не имела возможности обезвредить его заранее, даже если бы вела мониторинг в реальном времени. Дуров призвал не устраивать "охоту на ведьм" из-за трагедии в Казани.

"Нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии", — заявил Дуров.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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