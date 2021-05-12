Сахалинского мэра осудили за указание убрать из школ пожилых охранников

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин попал под критику за требование на утреннем совещании убрать из школ пожилых охранников или вахтёров. По его мнению, охранять учащихся должны молодые люди.

"Мы выставляем эти требования, чтобы не было мужчин и женщин преклонного возраста и так далее", — заявил мэр.

В Интернете выступление мэра встретили неоднозначно. Пользователи утверждают, что не все сотрудники ЧОП на самом деле подготовлены для того, чтобы давать отпор в случае нападения.

"В любую школу можно зайти и пронести что хочешь", — приводит слова одного из жителей города ИА "Сахалин и Курилы".

Сотрудница одной из школ Южно-Сахалинска, отвечающая за безопасность, в разговоре с агентством заявила, что в учебных заведениях попросту нет денег на квалифицированную охрану.

"Договор только на три месяца составляет 260 тысяч. Это нужно найти деньги на них, а где брать?" — говорит сотрудница школы.

Трагедия в Казани

11 мая в школе №175 Казани взорвал два СВУ и расстрелял класс 19-летний Ильназ Галявиев, который четыре года назад закончил эту гимназию. В школе не было сотрудников ЧОП, на входе сидела только вахтёрша.

По свидетельствам очевидцев, её действия помогли избежать большего количества жертв. Женщина нажала на тревожную кнопку, несмотря на то, что была ранена стрелком.

В результате расстрела погибли семеро восьмиклассников и двое учителей. Ещё 23 человека находятся в больницах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.