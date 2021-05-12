Генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия после трагедии в Казани

Генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил о том, что государство исчерпало меры по обеспечению безопасности на объектах массового скопления людей. По его мнению, призывы усилить охрану школ после трагедии в Казани носят "косметический характер".

11 мая в казанской школе №175 прогремели взрывы и выстрелы. Бывший ученик школы Ильназ Галявиев привёл в действие два СВУ и произвёл выстрелы из помпового ружья, которое было зарегистрировано на него официально. Погибли девять человек, 23 пострадавших находятся в больницах.

В день трагедии прозвучали призывы ужесточить контроль за оборотом оружия среди гражданского населения. По мнению Михайлова, причина возникновения подобных случаев состоит не в оружии, а состоянии общества.

Михайлов отметил, что люди живут в "наэлектризованной атмосфере".

"Достаточно включить ТВ или интернет, и мы видим, какими возбуждёнными являются люди, многие из которых доведены до какой-то последней черты и готовы на совершение самых необдуманных поступков", — приводит ОСН слова Михайлова.

Также, по мнению генерала ФСБ, в России нет гражданского общества.

"У нас есть общество граждан, при этом каждый живёт в своем мире и не пытается адаптироваться к обстановке, участвуя в обеспечении безопасности своих же близких", — объяснил Михайлов.

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