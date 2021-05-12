Власти прокомментировали информацию о втором стрелке в казанской школе

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила о том, что в день трагедии в Казани властям пришлось бороться с фейками о втором нападавшем. По её словам, правоохранительным органам сразу стало понятно, что в школе №175 был один стрелок.

"Школа оборудована системой видеокамер, в которой зафиксированы все действия человека. Он был один", — заявила Фазлеева на пресс-конференции.

По словам чиновницы, сообщения о втором нападавшем могли оказаться паникой среди находившихся в здании школы людей. Фазлеева уточнила, что после прибытия Росгвардии на место событий было установлено, что нападавший был один.

"Было установлено уже тогда, в течение первой части работ сотрудников, что он один и всё, что происходит, происходит только с одним человеком", — заявила заместитель премьер-министра Татарстана.

В первые минуты после трагедии СМИ сообщили о двух нападавших на школу. Якобы один стрелок, которым оказался Ильназ Галявиев, был задержан полицией, а второй захватил заложников и в итоге был ликвидирован. Позже официальные лица неоднократно опровергали эту информацию.

В результате трагедии погибли девять человек, ещё 23 находятся в больницах. 12 мая в Татарстане объявлен днём траура, в среду проходят похороны жертв расстрела.

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