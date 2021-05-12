Число пострадавших от стрельбы в Казани увеличилось до 23

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что в больницах после стрельбы в казанской школе находятся 23 человека. Среди пострадавших 20 детей и трое взрослых. Ранее власти заявляли о 21 пострадавшем. Ещё девять человек погибли.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев зашёл в школу №175 Казани, взорвал два СВУ и произвёл несколько выстрелов из помпового ружья. Стрелок был задержан сотрудниками Росгвардии, приехавшими на вызов тревожной кнопки.

12 мая в Татарстане объявлен день траура. Сегодня состоятся похороны погибших — семи восьмиклассников и двух учителей.

Также в среду должно состояться заседание суда по избранию меры пресечения Галявиеву. Ранее были опубликованы кадры первого допроса, на которых задержанный заявил о том, что он "почувствовал себя богом" около двух месяцев назад.

Оружие Галявиев официально приобрёл 28 апреля в Йошкар-Оле.