Глава Минздрава посетил в больнице пострадавших при стрельбе в Казани детей

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко посетил больницу в Казани, куда были доставлены пострадавшие при стрельбе в школе дети.

По его словам, двое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. За их жизни борются врачи реанимационного отделения вместе с прибывшими к ним на помощь специалистами из Москвы.

"В больнице сейчас находятся 18 пострадавших. Двое — в критическом состоянии, шестеро — в тяжелом. Состояние ещё остальных раненых школьников доктора оценивают, как стабильное", — рассказал министр журналистам.

Мурашко сообщил, что в настоящее время решается вопрос от том, где ребят будут лечить дальше: на месте или отправят в федеральные клиники.

"Решение по транспортировке будет решаться в зависимости от стабильности пациентов. Их состояние требует тщательной оценки, так как взлет и посадка — дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сейчас их наблюдают специалисты. В Казань прибыли в общей сложности 39 врачей, в числе которых анестезиологи, реаниматологи, хирурги, психологи", — сказал министр в эфире Первого канала.

Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175 разыгралась накануне, во вторник, 11 мая. 19-летний бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев, возомнивший себя богом, устроил стрельбу, в результате которой погибли 9 человек, еще 18 получили ранения.