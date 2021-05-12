Глава российского Минздрава Михаил Мурашко посетил больницу в Казани, куда были доставлены пострадавшие при стрельбе в школе дети.
По его словам, двое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. За их жизни борются врачи реанимационного отделения вместе с прибывшими к ним на помощь специалистами из Москвы.
"В больнице сейчас находятся 18 пострадавших. Двое — в критическом состоянии, шестеро — в тяжелом. Состояние ещё остальных раненых школьников доктора оценивают, как стабильное", — рассказал министр журналистам.
Мурашко сообщил, что в настоящее время решается вопрос от том, где ребят будут лечить дальше: на месте или отправят в федеральные клиники.
"Решение по транспортировке будет решаться в зависимости от стабильности пациентов. Их состояние требует тщательной оценки, так как взлет и посадка — дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сейчас их наблюдают специалисты. В Казань прибыли в общей сложности 39 врачей, в числе которых анестезиологи, реаниматологи, хирурги, психологи", — сказал министр в эфире Первого канала.
Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175 разыгралась накануне, во вторник, 11 мая. 19-летний бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев, возомнивший себя богом, устроил стрельбу, в результате которой погибли 9 человек, еще 18 получили ранения.
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Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания.