Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сделай прививку – получи бонус: авиакомпании готовят акцию для пассажиров
В Лондоне обвиняют Москву в укрывательстве международных преступников
Американцы в панике скупают бензин
Хакеры, взломавшие полицию Вашингтона, обиделись на маленький выкуп
Сочувствующие евреям и арабам в Израиле сошлись в рукопашной в Нью-Йорке
Гражданская война: арабы и евреи забивают друг друга в Израиле
Дважды за сутки от российских границ "отгоняли" "заблудившиеся" чужие самолёты
В WhatsApp придумали, как "мотивировать" пользователей принять новые правила
Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия

Глава Минздрава посетил в больнице пострадавших при стрельбе в Казани детей

Происшествия

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко посетил больницу в Казани, куда были доставлены пострадавшие при стрельбе в школе дети.

Глава Минздрава посетил в больнице пострадавших при стрельбе в Казани детей

По его словам, двое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. За их жизни борются врачи реанимационного отделения вместе с прибывшими к ним на помощь специалистами из Москвы.

"В больнице сейчас находятся 18 пострадавших. Двое — в критическом состоянии, шестеро — в тяжелом. Состояние ещё остальных раненых школьников доктора оценивают, как стабильное", — рассказал министр журналистам.

Мурашко сообщил, что в настоящее время решается вопрос от том, где ребят будут лечить дальше: на месте или отправят в федеральные клиники.

"Решение по транспортировке будет решаться в зависимости от стабильности пациентов. Их состояние требует тщательной оценки, так как взлет и посадка — дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сейчас их наблюдают специалисты. В Казань прибыли в общей сложности 39 врачей, в числе которых анестезиологи, реаниматологи, хирурги, психологи", — сказал министр в эфире Первого канала.

Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175 разыгралась накануне, во вторник, 11 мая. 19-летний бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев, возомнивший себя богом, устроил стрельбу, в результате которой погибли 9 человек, еще 18 получили ранения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Израильские военные сообщают об "обезглавливании" разведки ХАМАС
Влажный холодный компресс: применение, правила и показания
На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"
Сделай прививку – получи бонус: авиакомпании готовят акцию для пассажиров
В Лондоне обвиняют Москву в укрывательстве международных преступников
Американцы в панике скупают бензин
Хакеры, взломавшие полицию Вашингтона, обиделись на маленький выкуп
Чем полезно и вредно льняное масло
Сочувствующие евреям и арабам в Израиле сошлись в рукопашной в Нью-Йорке
Гражданская война: арабы и евреи забивают друг друга в Израиле
Популярное
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани

Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания.

Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Как не допустить повторения боев на границе Киргизии и Таджикистана Игорь Буккер Любовь Степушова Запад нашёл замену Навальному Любовь Степушова
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Запад нашёл замену Навальному
Евросоюз
Запад нашёл замену Навальному
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников