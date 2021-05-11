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Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Происшествия

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ранее "Правда.Ру" сообщала о трагических событиях в казанской гимназии № 175, где бывший ученик этого учебного заведения, 19-летний Ильназ Галявиев, открыл стрельбу из ружья и взорвал самодельное взрывное устройство. В результате атаки погибли девять человек, ранено более двадцати. Уполномоченный по правам ребёнка Татарстана Ирина Волынец охарактеризовала семью молодого человека, два месяца назад осознавшего себя "богом".

"Убийца — из так называемой благополучной семьи, он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал", — объяснила Ирина Волынец в эфире "Соловьёв Live".

С точки зрения омбудсмена, подобные ситуации будут периодически повторяться до тех пор, пока государство не начнёт обеспечивать и оплачивать внеурочную занятость детей. В пример Ирина Волынец привела внеклассную воспитательную работу, проводившуюся в Советском Союзе — кружки, секции. Сейчас далеко не каждая семья может себе позволить обеспечить внеурочную занятость ребёнка, особенно если ребёнок в семье — не единственный. И эту систему нужно кардинально менять, заявила Волынец.

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