В Татарстане 12 мая объявлено днём траура по погибшим в казанской гимназии

У властей Татарстана есть два дня, чтобы решить, как учащиеся казанской гимназии № 175 будут заканчивать учебный год — очно или дистанционно.

Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днём траура по погибшим в результате стрельбы, произошедшей сегодня в казанской гимназии № 175. Занятия во всех школах отменены. В этот день во всех учебных заведениях будут проходить проверки. Также в республике проверят всех владельцев оружия.

Кроме того, властям предстоит оценить ущерб, причинённый зданию гимназии № 175 взрывом самодельной бомбы, которую нападавший заложил в раздевалке учебного заведения. От того, насколько быстро удастся отремонтировать здание, будет зависеть, смогут ли учащиеся закончить учебный год очно, или им придётся перейти на дистанционное обучение. Распределить учащихся по соседним школам возможности нет из-за их высокой загруженности.

"Если здание школы не удастся отремонтировать достаточно быстро, то, вероятно, дети будут учиться дистанционно. В любом случае 12 мая во всех школах Казани отменены занятия, а 13 мая в Татарстане официальный выходной, поэтому у властей есть два дня на решение вопроса", — рассказали RT в Управлении образования Казани.

Ранее "Правда.Ру" сообщала подробности трагических событий в Казани: во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Нападавшим оказался бывший ученик этого учебного заведения Ильназ Галявиев.

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