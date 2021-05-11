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Психолог объяснил, почему Галявиева нужно считать ненормальным

Происшествия

Помощник Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, психолог Жанна Кулькова в разговоре с "Правдой.Ру" заявила о том, что сам факт расстрела школы в Казани свидетельствует о нарушении психического развития Ильназа Галявивева.

Психолог объяснил, почему Галявиева нужно считать ненормальным

Утром 11 мая 19-летний парень подорвал свою бывшую школу самодельной бомбой, после чего открыл стрельбу из помпового ружья. В результате погибли семеро восьмиклассников и две учительницы. Ещё 20 человек находятся в больнице, шестеро в тяжёлом состоянии.

В течение дня в Сети появилось видео первого допроса Галявиева. Стрелок заявил, что около двух месяцев назад почувствовал себя "богом", а также отказался от родителей.

"Дело даже не в видеонарезке, которая сейчас опубликована, а дело в самом событии и в тех действиях, которые человек осуществлял. Такие действия уже есть, они по себе показатель нарушения психического развития и неадекватности реакции, какими бы не были раздражители. Тем более мы понимаем, что все-таки бюджетное образовательное учреждение в некоторой степени гарантирует физическую и психическую безопасность. Так вот человек, который ведет себя подобным образом, уже демонстрирует сбой норм психологических, нарушений психического развития", — заявила Кулькова.

Психолог отметила, что такое поведение человека уже можно считать ненормальным. Вместе с тем, возможное психиатрическое заболевание может определить только врач.

"Есть способы отслеживания таких ребят"

По словам психолога, существуют способы выявления такого рода нарушений на более ранних стадиях.

"Есть способы отслеживания таких ребят. Есть методы психологической диагностики такого рода нарушений. И можно, выявляя таких детей на более ранних этапах, подростков на более ранних этапах, вовлекать в индивидуальную и групповую коррекционную работу, помогать им и точечно, и в группе. Точечно — это индивидуально. И в семье, и в групповой работе с подростками. Ресурсы для этого в настоящий момент в науке, в методологии есть", — заявила Кулькова.

"Важно, чтобы не ждали, когда закипело"

По её словам, для внедрения таких методов существует проблема с кадровыми и материальными ресурсами.

"Но кадровых ресурсов, материальных для того, чтобы воплотить это в системе образования, которая у нас очень большая масштабная, в ней очень много и педагогов, и родителей, соответственно, детей, самих обучающихся огромное количество — крайне мало", — считает психолог.

Кулькова уточнила, что родители и педагоги в школе должны обращаться за квалифицированной помощью к психологам на прямую.

"Чрезвычайно важно, чтобы те, кто рядом с подростком — родители, педагоги — обращались уже за квалифицированной, специализированной помощью, психологической, психиатрической, социальной помощью своевременно. Не ждали, пока уже закипело-закипело, а на более ранних этапах видели тревогу, видели напряжение, видели психологический дискомфорт, видели проблемы ребенка, подростка и направляли его к соответствующим специалистам и подключали соответствующих специалистов", — заявила Кулькова.

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Автор: Артём Пермяков
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