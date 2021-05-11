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Родители не могут найти детей после стрельбы в казанской школе

Происшествия

Как минимум две жительницы Казани не могут найти детей после стрельбы в школе №175. Об этом женщины рассказали журналистам.

Родители не могут найти детей после стрельбы в казанской школе

По словам Насимы, ей не могут предоставить данных о том, где находится её дочь.

"Никого не пускают, никаких данных не дают. Ходила в МЧС, тоже ничего нет", — приводит "РЕН ТВ" слова Насимы.

По словам женщины, она разговаривал с одноклассницами дочери. Ей сказали, что две девочки остались лежать под партой.

Слова Насимы подтвердила ещё одна жительница Казани. Она разыскивает племянницу, которая учится в 8 "А" классе, который пострадал во время стрельбы.

"Мы не можем найти ребёнка. Где находится ребёнок, никакой информации нет", — сказала она.

Ранее в Telegram появилась информация о погибших в результате стрельбы. Известны данные семи детей — им от 14 до 15 лет. Также жертвами атаки стали 26-летняя и 55-летняя женщины.

Реакция мэрии Казани

В мэрии столицы Татарстана опровергли сообщение. По заявлению пресс-службы, все дети были найдены.

"Это не так. Потерявшихся нет", — сказано в сообщении мэрии.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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