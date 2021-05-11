Врач-психиатр оценил состояние стрелка из Казани

Врач-психиатр, психотерапевт Сергей Нурисламов в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о возможном состоянии задержанного в Казани Ильназа Галявиева. Утром 11 мая 19-летний бывший ученик устроил стрельбу в школе №175.

Галявиев в школе подорвал самодельную бомбу, после чего произвёл несколько выстрелов из помпового ружья. В результате трагедии погибли девять человек — двое взрослых и семь восьмиклассников. Еще 20 пострадавших находятся в больницах.

После задержания был проведен первый допрос Галявиева, видео которого попало в Сеть. Стрелок заявил, что два месяца назад "почувствовал себя богом". Также известно, что за несколько дней до этого Ильназ завёл канал в Telegram, где рассказал о своих ощущениях.

"Такие симптомы симулировать трудно"

По мнению Нурисламова, в данном случае нельзя говорить о какой-либо симуляции со стороны Галявиева. По его мнению, 19-летний задержанный может быть действительно болен.

"Если есть симуляция, когда нет заболевания, ты это заболевание полностью показываешь, как если бы оно было. Есть аггравация — усиление симптомов болезни. Если аггравация, то, значит, уже всё-таки какие-то симптомы есть. Если абсолютная симуляция, значит, тогда нужно понять мотивы этой симуляции, и кто за ними стоит. Потому что такие профессиональные и с такими аффективными вспышками симптомы симулировать трудно", — считает Нурисламов.

По мнению эксперта, Галявиев разделил жизнь на две части — "светлую" и "тёмную". Психиатр отметил, что после стрельбы задержанный находился в аффективно-бредовом состоянии.

"С другой стороны, в Telegram-канале слова о том, что он "бог", слова, которые он произнёс, что мать не является его матерью, это нормальные симптомы, связанные с разделением человечества и жизни на две части — на светлую и тёмную стороны. И человек в аффективно-бредовом состоянии, когда он себя отождествляет со светлыми силами, предположим, с богом, с кем угодно", — заявил Нурисламов.