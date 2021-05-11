Мужчина в Екатеринбурге назвал себя "богом" и порвал документы

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Екатеринбурга мужчину, который назвал себя "богом". Правоохранители обнаружили его в одних трусах.

По сведениям 66.RU мужчина заявил, что "он пришёл". После этого задержанный порвал документы, среди которых была справка об инвалидности первой группы.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в школе №175 в Казани на допросе заявил, что почувствовал себя "богом" около двух месяцев назад. Также 19-летний Ильназ Галявиев отказался от родителей.