Сотрудники Росгвардии задержали в центре Екатеринбурга мужчину, который назвал себя "богом". Правоохранители обнаружили его в одних трусах.
По сведениям 66.RU мужчина заявил, что "он пришёл". После этого задержанный порвал документы, среди которых была справка об инвалидности первой группы.
Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в школе №175 в Казани на допросе заявил, что почувствовал себя "богом" около двух месяцев назад. Также 19-летний Ильназ Галявиев отказался от родителей.
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Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.