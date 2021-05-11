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Экономист поддержал "добровольный" отказ от кредитов

Происшествия » Парад мошенников

Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что механизм "добровольного" отказа от кредитов поможет противостоять мошенникам, которые оформляют займы на россиян даже с помощью подделки их голоса.

Экономист поддержал "добровольный" отказ от кредитов

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ разрабатывают поправки, которые дадут россиянам право заранее отказываться от кредитов, тем самым ограждая их от мошенников.

"Мы понимаем, что зло надо остановить", — заявил Беляев в беседе с RT.

По его словам, такой механизм поможет противостоять мошенникам, которые завладевая персональными данными россиян, оформляют на них кредиты. Также это хороший инструмент борьбы со злоумышленниками, которые "обрабатывают" людей и вынуждают брать кредиты, перечисляя впоследствии деньги на счета аферистов.

Более того, Беляев отметил, что механизм "добровольного" отказа от кредита также позволит бороться с такими новыми фишками мошенников как монтирование голосового согласия на кредит. Эта довольно новая и редко применяющаяся технология мошенничества из-за своей сложности.

Мошенники звонят жертвам, задают им определённые вопросы и записывают их ответы. После чего слова монтируют во фразы, которые необходимы при дистанционном получении банковских услуг. Стоит отметить, что банки указывают на невозможность оформления кредита по телефону.

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Банковские мошенники
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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