Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что ведомство не располагает информацией о втором нападавшем на школу в Казани. Ранее СМИ сообщили о том, что у Ильназа Галявиева был сообщник, который сначала захватил заложников, а затем был ликвидирован.
"На данный момент нет информации о сообщнике стрелка, следственные органы занимаются расследованием этого преступления", — приводит ТАСС слова Грибакина.
11 мая в 9.28 утра Галявиев, который четыре года назад закончил 175-ю школу, вошёл в здание, подорвал самодельную бомбу и расстрелял как минимум девять человек, среди которых было семь детей.
Галявиев был задержан Росгвардией. На первом допросе он заявил, что два месяца назад почувствовал себя "богом", а также отказался от родителей.
В колледже, где учился стрелок, уточнили, что он был отчислен из-за неуспеваемости и с января не появлялся в учебном заведении. 28 апреля Галявиев приобрёл оружие.
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Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.