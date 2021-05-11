Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о поручениях, которые дал Владимир Путин после стрельбы в казанской школе №175.

По его словам, президент провёл совещание с правительством и поручил отправить в Казань борт МЧС. Также было дано поручение проработать новое положение об обороте оружия. Ранее сообщалось, что один из нападавших использовал помповое ружьё Hatsan Escort. Такое же было использовано "керченским стрелком" в 2018 году.

"В связи с трагическими событиями в 175-й школе в Казани президент России Владимир Путин выслушал доклад директора ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил по телефону с премьер-министром Мишустиным и вице-премьером Голиковой, руководителем МЧС.

В разговоре с Мишустиным и Голиковой было принято решение (отправить) борт МЧС в Казань. На борту находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование. Также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко.

Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших детей и родственников погибших.

Отдельное поручение было Золотову с тем, чтобы срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте. С учётом того вида оружия, которое использовал стрелявший. Дело в том, что в качестве охотничьего оружия регистрируются виды вооружения, которое в других странах используется как штурмовое.

Президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка, а также желает скорейшего выздоровления тем, которые получили ранения", — заявил Песков.