В Госдуме признали проблемы после стрельбы в казанской школе

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Адальби Шхагошев после стрельбы в казанской школе заявил, что в работе государственных органов есть проблемы. Депутат выразил соболезнования семьям погибших.

"Я почти убеждён в том, что не всё так банально. Возможно, у него были связи и сообщники", — приводит RT слова Шхагошев.

По мнению депутата, важна слаженная работа законодательных и исполнительных органов. Несмотря на то, что предпринято много правильных шагов, работу органов нельзя назвать хорошей.

"Трудно говорить о том, что у нас всё хорошо в этом смысле после произошедшего сегодня", — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 11 человек. В пресс-службе главы Татарстана сообщили о восьми погибших и 20 пострадавших. Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент нет.