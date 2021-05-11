Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Адальби Шхагошев после стрельбы в казанской школе заявил, что в работе государственных органов есть проблемы. Депутат выразил соболезнования семьям погибших.
"Я почти убеждён в том, что не всё так банально. Возможно, у него были связи и сообщники", — приводит RT слова Шхагошев.
По мнению депутата, важна слаженная работа законодательных и исполнительных органов. Несмотря на то, что предпринято много правильных шагов, работу органов нельзя назвать хорошей.
"Трудно говорить о том, что у нас всё хорошо в этом смысле после произошедшего сегодня", — заявил депутат.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли 11 человек. В пресс-службе главы Татарстана сообщили о восьми погибших и 20 пострадавших. Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент нет.
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Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.